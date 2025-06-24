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Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов" - РИА Новости, 24.06.2025
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14:07 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tsvetkova-2025088575.html
Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов"
Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов" - РИА Новости, 24.06.2025
Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов"
Госкорпорация "Ростех" предлагает участникам финала чемпионата "Профессионалы" стажировки на своих предприятиях и обучение по специальным программам, сообщила... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:07:00+03:00
2025-06-24T14:07:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
россия
ростех
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предлагает участникам финала чемпионата "Профессионалы" стажировки на своих предприятиях и обучение по специальным программам, сообщила директор по управлению персоналом корпорации Юлия Цветкова. "”Ростех” – крупнейший работодатель страны, и мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов с актуальными компетенциями. Чемпионат “Профессионалы” стал для нас важным инструментом отбора перспективных кадров. Участие в движении также мотивирует наших сотрудников, давая им возможность профессионального роста в качестве наставников", — подчеркнула Цветкова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Она отметила, что в 2024 году корпорация определила в рамках "Профессионалов" 37 ключевых направлений, соответствующих потребностям предприятий "Ростеха". Среди них – бережливое производство, инженерный дизайн систем автоматизированного проектирования, производственная сборка изделий авиационной техники и, конечно, мехатроника. "Особое внимание мы уделяем актуализации конкурсных заданий, чтобы они отвечали реальным производственным задачам. Наши эксперты не только оценивают участников, но и помогают в разработке программ. Помимо методической и организационной помощи в проведении чемпионата мы предлагаем стажировки на наших предприятиях, а также профориентационные мероприятия и обучение по специальным программам", – добавила Цветкова. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Ряд региональных состязаний "Профессионалов" по отдельным компетенциям проходят на площадке корпоративного чемпионата рабочих и инженерных профессий Ростеха "Время Первых", который ежегодно собирает более 1,5 тысячи участников по 25 компетенциям. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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чемпионат «профессионалы», россия, ростех
Чемпионат «Профессионалы», Россия, Ростех
Цветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов"

Цветкова: финалисты "Профессионалов" смогут стажироваться в "Ростехе"

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияЦветкова: "Ростех" предлагает стажировки финалистам "Профессионалов"
Цветкова: Ростех предлагает стажировки финалистам Профессионалов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предлагает участникам финала чемпионата "Профессионалы" стажировки на своих предприятиях и обучение по специальным программам, сообщила директор по управлению персоналом корпорации Юлия Цветкова.
"”Ростех” – крупнейший работодатель страны, и мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов с актуальными компетенциями. Чемпионат “Профессионалы” стал для нас важным инструментом отбора перспективных кадров. Участие в движении также мотивирует наших сотрудников, давая им возможность профессионального роста в качестве наставников", — подчеркнула Цветкова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
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Пономаренко: чемпионатное движение – инвестиция в развитие потенциала
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Она отметила, что в 2024 году корпорация определила в рамках "Профессионалов" 37 ключевых направлений, соответствующих потребностям предприятий "Ростеха". Среди них – бережливое производство, инженерный дизайн систем автоматизированного проектирования, производственная сборка изделий авиационной техники и, конечно, мехатроника.
"Особое внимание мы уделяем актуализации конкурсных заданий, чтобы они отвечали реальным производственным задачам. Наши эксперты не только оценивают участников, но и помогают в разработке программ. Помимо методической и организационной помощи в проведении чемпионата мы предлагаем стажировки на наших предприятиях, а также профориентационные мероприятия и обучение по специальным программам", – добавила Цветкова.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий.
Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Ряд региональных состязаний "Профессионалов" по отдельным компетенциям проходят на площадке корпоративного чемпионата рабочих и инженерных профессий Ростеха "Время Первых", который ежегодно собирает более 1,5 тысячи участников по 25 компетенциям.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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