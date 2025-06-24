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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.06.2025 (обновлено: 12:23 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tsentr-2025061090.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки
Группировка "Центра" уничтожила до 230 военнослужащих и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:16:00+03:00
2025-06-24T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
алексеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Центра" уничтожила до 230 военнослужащих и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Алексеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Центра" уничтожила до 230 военнослужащих и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Уточняется, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААлексеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДимитровВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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