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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 24.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

Группировка "Центра" уничтожила до 230 военнослужащих и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:16:00+03:00

2025-06-24T12:16:00+03:00

2025-06-24T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексеевка

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Группировка "Центра" уничтожила до 230 военнослужащих и 3 орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV, боевую машину пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены восемь пикапов и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Алексеевка, Димитров, Муравка, Петровского, Красноармейск, Новосергеевка, Дачное и Зеленый Кут Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

алексеевка

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сша, алексеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров, вооруженные силы украины, безопасность