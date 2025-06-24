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Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:52:00+03:00
2025-06-24T19:52:00+03:00
2025-06-24T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине."Я хотел бы увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин. — Прим. ред.) позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь Вам с Ираном. Я сказал нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Вами, и я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией", — заявил президент.Путин и Трамп провели телефонный разговор 14 июня. Он продлился 50 минут и касался ситуации вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025172884.html
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в мире, россия, иран, украина, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Украина, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине