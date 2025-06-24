https://ria.ru/20250624/tramp-2025196376.html

Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп сделал неожиданное заявление о России

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:52:00+03:00

2025-06-24T19:52:00+03:00

2025-06-24T20:08:00+03:00

в мире

россия

иран

украина

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ba0f6330b694861db70e3a793bcf0a1.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине."Я хотел бы увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин. — Прим. ред.) позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь Вам с Ираном. Я сказал нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Вами, и я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией", — заявил президент.Путин и Трамп провели телефонный разговор 14 июня. Он продлился 50 минут и касался ситуации вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.

https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025172884.html

россия

иран

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, украина, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте