Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 24.06.2025 (обновлено: 20:08 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025196376.html
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Трамп сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп сделал неожиданное заявление о России
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:52:00+03:00
2025-06-24T20:08:00+03:00
в мире
россия
иран
украина
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ba0f6330b694861db70e3a793bcf0a1.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине."Я хотел бы увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин. — Прим. ред.) позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь Вам с Ираном. Я сказал нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Вами, и я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией", — заявил президент.Путин и Трамп провели телефонный разговор 14 июня. Он продлился 50 минут и касался ситуации вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025172884.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089428_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_049c09805654247b6ce851532ecb8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, украина, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Украина, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить сделку с Россией по Украине.
"Я хотел бы увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир (Путин. — Прим. ред.) позвонил мне. Он спросил, могу ли я помочь Вам с Ираном. Я сказал нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Вами, и я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией", — заявил президент.
Путин и Трамп провели телефонный разговор 14 июня. Он продлился 50 минут и касался ситуации вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Европарламенте оценили важность конфликта на Украине для Трампа
Вчера, 18:34
 
В миреРоссияИранУкраинаДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала