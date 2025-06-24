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Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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16:01 24.06.2025 (обновлено: 16:02 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025123225.html
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:01:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. "Мне не понравилось, что ответный удар был очень сильным", - сказал он журналистам. Ранее телеканал Press TV со ссылкой на вооруженные силы Ирана утверждал, что Израиль трижды нарушил режим прекращения огня, атаковав различные районы на территории республики до 8.30 мск. Ранее Иран после объявления режим прекращения огня с Израилем заявлял, что ответит на любые действия со стороны Израиля. В то же время появлялись сообщения о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону Израиля, однако в Тегеране это опровергли. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану

Трампу не понравились ответные атаки Израиля на Иран

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня.
"Мне не понравилось, что ответный удар был очень сильным", - сказал он журналистам.
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Вчера, 14:50
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на вооруженные силы Ирана утверждал, что Израиль трижды нарушил режим прекращения огня, атаковав различные районы на территории республики до 8.30 мск.
Ранее Иран после объявления режим прекращения огня с Израилем заявлял, что ответит на любые действия со стороны Израиля. В то же время появлялись сообщения о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону Израиля, однако в Тегеране это опровергли.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
После 8.00 по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 15:59
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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