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Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. "Мне не понравилось, что ответный удар был очень сильным", - сказал он журналистам. Ранее телеканал Press TV со ссылкой на вооруженные силы Ирана утверждал, что Израиль трижды нарушил режим прекращения огня, атаковав различные районы на территории республики до 8.30 мск. Ранее Иран после объявления режим прекращения огня с Израилем заявлял, что ответит на любые действия со стороны Израиля. В то же время появлялись сообщения о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону Израиля, однако в Тегеране это опровергли. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану
Трампу не понравились ответные атаки Израиля на Иран