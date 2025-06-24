https://ria.ru/20250624/tramp-2025123225.html

Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану

Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

Трампу не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:01:00+03:00

2025-06-24T16:01:00+03:00

2025-06-24T16:02:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилась жесткость ответных ударов Израиля по Ирану, нарушивших режим прекращения огня. "Мне не понравилось, что ответный удар был очень сильным", - сказал он журналистам. Ранее телеканал Press TV со ссылкой на вооруженные силы Ирана утверждал, что Израиль трижды нарушил режим прекращения огня, атаковав различные районы на территории республики до 8.30 мск. Ранее Иран после объявления режим прекращения огня с Израилем заявлял, что ответит на любые действия со стороны Израиля. В то же время появлялись сообщения о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону Израиля, однако в Тегеране это опровергли. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Ирандоговорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому времени президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025122670.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте