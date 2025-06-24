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Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
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15:05 24.06.2025 (обновлено: 15:12 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025107107.html
Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с израильским премьером Биньямином Нетаньяху... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:05:00+03:00
2025-06-24T15:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
иран
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с израильским премьером Биньямином Нетаньяху "исключительно жесткий и прямой" разговор на данный счет, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.По данным телеканала, Трамп, ранее объявивший о перемирии, следил за ситуацией до глубокой ночи и пришел в ярость, когда сделал вывод, что стороны его нарушают. Во вторник перед вылетом на саммит НАТО он связался с главой израильского правительства, с которым, по словам источника телеканала, провел "жесткий разговор".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
иран
израиль
ближний восток
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в мире, дональд трамп, иран, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Дональд Трамп, Иран, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке, пишут СМИ

CNN: Трамп разгневался из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был разгневан нарушениями режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с израильским премьером Биньямином Нетаньяху "исключительно жесткий и прямой" разговор на данный счет, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным телеканала, Трамп, ранее объявивший о перемирии, следил за ситуацией до глубокой ночи и пришел в ярость, когда сделал вывод, что стороны его нарушают. Во вторник перед вылетом на саммит НАТО он связался с главой израильского правительства, с которым, по словам источника телеканала, провел "жесткий разговор".
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
Вчера, 14:50
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреДональд ТрампИранИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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