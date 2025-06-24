https://ria.ru/20250624/tramp-2025102572.html

Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп

Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп - РИА Новости, 24.06.2025

Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена настолько, что страна не сможет её восстановить. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:45:00+03:00

2025-06-24T14:45:00+03:00

2025-06-24T14:51:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

сша

в мире

дональд трамп

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена настолько, что страна не сможет её восстановить."Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, в мире, дональд трамп, израиль