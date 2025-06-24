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Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
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14:45 24.06.2025 (обновлено: 14:51 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025102572.html
Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп
Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена настолько, что страна не сможет её восстановить. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:45:00+03:00
2025-06-24T14:51:00+03:00
иран
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена настолько, что страна не сможет её восстановить."Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, в мире, дональд трамп, израиль
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, В мире, Дональд Трамп, Израиль
Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты, считает Трамп

Трамп считает, что Иран не сможет восстановить свои ядерные объекты

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена настолько, что страна не сможет её восстановить.
«
"Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАВ миреДональд ТрампИзраиль
 
 
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