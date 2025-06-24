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Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
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14:34 24.06.2025 (обновлено: 14:42 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025097838.html
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:34:00+03:00
2025-06-24T14:42:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты."Израиль не будет атаковать Иран. Все самолёты развернутся и вернутся домой, сделав дружеский "воздушный салют" Ирану", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, удар ирана по американской базе в катаре, дональд трамп, сша
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Дональд Трамп, США
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп

Трамп заявил, что Израиль развернул боевые самолеты и не будет атаковать Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты.
«
"Израиль не будет атаковать Иран. Все самолёты развернутся и вернутся домой, сделав дружеский "воздушный салют" Ирану", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранИзраильУдар Ирана по американской базе в КатареДональд ТрампСША
 
 
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