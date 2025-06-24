https://ria.ru/20250624/tramp-2025097838.html

Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп

Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:34:00+03:00

2025-06-24T14:34:00+03:00

2025-06-24T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты."Израиль не будет атаковать Иран. Все самолёты развернутся и вернутся домой, сделав дружеский "воздушный салют" Ирану", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, удар ирана по американской базе в катаре, дональд трамп, сша