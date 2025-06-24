https://ria.ru/20250624/tramp-2025097838.html
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:34:00+03:00
2025-06-24T14:34:00+03:00
2025-06-24T14:42:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты."Израиль не будет атаковать Иран. Все самолёты развернутся и вернутся домой, сделав дружеский "воздушный салют" Ирану", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, Удар Ирана по американской базе в Катаре, Дональд Трамп, США
Израиль развернул самолеты и не будет атаковать Иран, заявил Трамп
Трамп заявил, что Израиль развернул боевые самолеты и не будет атаковать Иран