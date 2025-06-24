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Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль - РИА Новости, 24.06.2025
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14:12 24.06.2025 (обновлено: 14:22 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025091274.html
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:12:00+03:00
2025-06-24T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив."Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придётся сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился", - заявил Трамп.По его словам, он недоволен обеими сторонами, однако действия Израиля вызывают особую озабоченность."Вы не начинаете в первый же час выбрасывать на них всё, что у вас есть. Мне это не нравится. Мне не нравится и поведение Ирана. Но особенно я недоволен тем, что Израиль снова вышел (на удары - ред.) утром - из-за одной ракеты, которая даже не долетела, возможно, была выпущена по ошибке", - подчеркнул президент США."У нас есть две страны, которые воюют так долго и так ожесточённо, что уже, по сути, не понимают, что, чёрт возьми, они делают", - добавил Трамп.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль, сша, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Израиль, США, Иран
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль

Трамп: необходимо успокоить Израиль в свете нарушения перемирия

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придётся "успокоить" Тель-Авив.
"Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придётся сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился", - заявил Трамп.
По его словам, он недоволен обеими сторонами, однако действия Израиля вызывают особую озабоченность.
"Вы не начинаете в первый же час выбрасывать на них всё, что у вас есть. Мне это не нравится. Мне не нравится и поведение Ирана. Но особенно я недоволен тем, что Израиль снова вышел (на удары - ред.) утром - из-за одной ракеты, которая даже не долетела, возможно, была выпущена по ошибке", - подчеркнул президент США.
"У нас есть две страны, которые воюют так долго и так ожесточённо, что уже, по сути, не понимают, что, чёрт возьми, они делают", - добавил Трамп.
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампИзраильСШАИран
 
 
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