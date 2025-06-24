NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном
NYT: слова Трампа о перемирии Ирана и Израиля стали сюрпризом для администрации
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The New York Times.
Как утверждает издание со ссылкой на источник в Белом доме, за несколько часов до заявления Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
"Объявление, сделанное вскоре после 18:00, <…> застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", — говорится в статье.
По словам собеседника газеты, к переговорам были подключены вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты.
Условия для начала обсуждения перемирия создали именно американские удары по иранским ядерным объектам, подчеркнул источник.
Обострение на Ближнем Востоке
- США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
- В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Израиль.
- Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их.
- Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились примерно в 7:00 мск.
- Около 8:00 Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу, и попросил не нарушать его.
- При этом израильские военные утверждают, что после объявления перемирия Иран выпустил ракету по северу еврейского государства.
- В Тегеране это опровергли.