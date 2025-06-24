https://ria.ru/20250624/tramp-2025069662.html

NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном

NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025

NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном

Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:44:00+03:00

2025-06-24T12:44:00+03:00

2025-06-24T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The New York Times. Как утверждает издание со ссылкой на источник в Белом доме, за несколько часов до заявления Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. "Объявление, сделанное вскоре после 18:00, <…> застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", — говорится в статье. По словам собеседника газеты, к переговорам были подключены вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты. Условия для начала обсуждения перемирия создали именно американские удары по иранским ядерным объектам, подчеркнул источник.Обострение на Ближнем Востоке

https://ria.ru/20250624/peskov-2025057909.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио, война израиля и ирана: последние новости о конфликте