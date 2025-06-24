Рейтинг@Mail.ru
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 24.06.2025 (обновлено: 16:52 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025069662.html
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном
Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:44:00+03:00
2025-06-24T16:52:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
марко рубио
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_0:233:3078:1964_1920x0_80_0_0_275eae6502c05da6bb642a6009daf4b7.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The New York Times. Как утверждает издание со ссылкой на источник в Белом доме, за несколько часов до заявления Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. "Объявление, сделанное вскоре после 18:00, &lt;…&gt; застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", — говорится в статье. По словам собеседника газеты, к переговорам были подключены вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты. Условия для начала обсуждения перемирия создали именно американские удары по иранским ядерным объектам, подчеркнул источник.Обострение на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20250624/peskov-2025057909.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025037461.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019217273_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c50eba1a5eac1537566908d14136bdd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, марко рубио, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном

NYT: слова Трампа о перемирии Ирана и Израиля стали сюрпризом для администрации

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном стало сюрпризом даже для его собственной администрации, пишет газета The New York Times.
Как утверждает издание со ссылкой на источник в Белом доме, за несколько часов до заявления Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Песков отреагировал на перемирие между Израилем и Ираном
Вчера, 12:08
"Объявление, сделанное вскоре после 18:00, <…> застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа", — говорится в статье.
По словам собеседника газеты, к переговорам были подключены вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты.
Условия для начала обсуждения перемирия создали именно американские удары по иранским ядерным объектам, подчеркнул источник.

Обострение на Ближнем Востоке

  • США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
  • В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Израиль.
  • Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их.
  • Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились примерно в 7:00 мск.
  • Около 8:00 Трамп заявил, что прекращение огня вступило в силу, и попросил не нарушать его.
  • При этом израильские военные утверждают, что после объявления перемирия Иран выпустил ракету по северу еврейского государства.
  • В Тегеране это опровергли.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отверг обвинение Израиля в нарушении режима прекращения огня
Вчера, 11:24
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМарко РубиоВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала