https://ria.ru/20250624/tramp-2025064336.html
Песков рассказал о контактах Трампа с рядом его визави на Ближнем Востоке
Песков рассказал о контактах Трампа с рядом его визави на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
Песков рассказал о контактах Трампа с рядом его визави на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перемирие между Ираном и Израилем, заявил, что насколько известно, были контакты президента США... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:26:00+03:00
2025-06-24T12:26:00+03:00
2025-06-24T12:26:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перемирие между Ираном и Израилем, заявил, что насколько известно, были контакты президента США Дональда Трампа с рядом его визави на Ближнем Востоке. "Насколько мы понимаем имели место контакты при посредничестве Катара, контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем всех деталей до конца поэтому здесь мы ничего не можем сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли перемирие между Ираном и Израилем бессрочным. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков рассказал о контактах Трампа с рядом его визави на Ближнем Востоке
Песков: у Трампа были контакты с рядом его визави на Ближнем Востоке