https://ria.ru/20250624/tramp-2025018133.html

Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы прекратить войну с Ираном, передает NBC

Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы прекратить войну с Ираном, передает NBC - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы прекратить войну с Ираном, передает NBC

Президент США Дональд Трамп звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со словами о том, что пока прекратить войну, поскольку иранцы значительно... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:07:00+03:00

2025-06-24T10:07:00+03:00

2025-06-24T10:07:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со словами о том, что пока прекратить войну, поскольку иранцы значительно ослаблены, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. "Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и прямо сказал ему: "Больше никакой войны, никаких сражений. Иранцы значительно ослаблены", - говорится в сообщении телеканала. По словам источника, пока Трамп общался с Нетаньяху из Овального кабинета, его команда по национальной безопасности через посредников направляла сообщения иранцам. Посредником в переговорах также выступил вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранские вооруженные силы в понедельник сообщили, что Иран осуществил ракетную атаку против базы США в Катаре. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована в Катаре ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, отметив, что пострадавших среди персонала США нет. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в понедельник дал "очень слабый" ответ на удары Вашингтона по его ядерной инфраструктуре, добавив, что большинство ракет были успешно перехвачены. Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру. Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не стремится к эскалации напряженности, иранский удар по базе США в Катаре был лишь ответом на агрессию Вашингтона. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250624/iran-2025010980.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте