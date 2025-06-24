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СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота - РИА Новости, 24.06.2025
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03:34 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tesla-2024989204.html
СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота
СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота - РИА Новости, 24.06.2025
СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота
Родственники трех человек, погибших в ДТП из-за неисправности автопилота в автомобиле Tesla Model S 2024 года выпуска, подали иск против компании, передает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:34:00+03:00
2025-06-24T03:34:00+03:00
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Родственники трех человек, погибших в ДТП из-за неисправности автопилота в автомобиле Tesla Model S 2024 года выпуска, подали иск против компании, передает информационное агентство Рейтер. "По предварительным данным, супружеская пара и их дочь погибли в результате аварии, связанной с "некачественной и неоправданно опасной конструкцией" автомобиля Model S", - сообщает агентство. Авария произошла в сентябре прошлого года. Автомобиль потерял управление, съехал с полосы движения и не смог применить экстренное торможение, что привело к столкновению с бетонной опорой моста. Иск был подан в федеральный суд штата Нью-Джерси. Родственники погибших требуют выплатить компенсацию и штрафные санкции. Tesla Model S - электрический спортивный седан, флагманский автомобиль компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. В 2024 году компания iSeeCars опубликовала результаты исследования, согласно которым Tesla Model S вошла в число наиболее опасных автомобилей. Анализ показал, что уровень смертности в авариях с участием этой модели в два раза превышает средний показатель.
https://ria.ru/20250606/trump-2021390499.html
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в мире, нью-джерси, илон маск, tesla motors
В мире, Нью-Джерси, Илон Маск, Tesla motors
СМИ: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота

Reuters: Tesla обвинили в гибели трех человек из-за неисправности автопилота

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Родственники трех человек, погибших в ДТП из-за неисправности автопилота в автомобиле Tesla Model S 2024 года выпуска, подали иск против компании, передает информационное агентство Рейтер.
"По предварительным данным, супружеская пара и их дочь погибли в результате аварии, связанной с "некачественной и неоправданно опасной конструкцией" автомобиля Model S", - сообщает агентство.
Дональд Трамп и Илон Маск перед Белым домом - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ABC: Трамп собирается продать или подарить купленный им автомобиль Tesla
6 июня, 17:24
Авария произошла в сентябре прошлого года. Автомобиль потерял управление, съехал с полосы движения и не смог применить экстренное торможение, что привело к столкновению с бетонной опорой моста.
Иск был подан в федеральный суд штата Нью-Джерси. Родственники погибших требуют выплатить компенсацию и штрафные санкции.
Tesla Model S - электрический спортивный седан, флагманский автомобиль компании Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. В 2024 году компания iSeeCars опубликовала результаты исследования, согласно которым Tesla Model S вошла в число наиболее опасных автомобилей. Анализ показал, что уровень смертности в авариях с участием этой модели в два раза превышает средний показатель.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска
6 июня, 16:53
 
В миреНью-ДжерсиИлон МаскTesla motors
 
 
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