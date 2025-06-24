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В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 24.06.2025
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05:45 24.06.2025 (обновлено: 08:21 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tel-aviv-2024995527.html
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 24.06.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:45:00+03:00
2025-06-24T08:21:00+03:00
тель-авив
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
в мире
дональд трамп
аббас аракчи
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы в центральной части Израиля и на юге страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало несколько взрывов.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
https://ria.ru/20250624/tramp-2024995095.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
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Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с ракетной атакой Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с ракетной атакой Ирана, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости
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тель-авив, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире, дональд трамп, аббас аракчи
Тель-Авив, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, В мире, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Вчера, 05:33
Сирены тревоги были активированы в центральной части Израиля и на юге страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало несколько взрывов.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США
Вчера, 05:46
 
Тель-АвивИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильВ миреДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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