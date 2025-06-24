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В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 24.06.2025

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:45:00+03:00

2025-06-24T05:45:00+03:00

2025-06-24T08:21:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы в центральной части Израиля и на юге страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало несколько взрывов.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

https://ria.ru/20250624/tramp-2024995095.html

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Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с ракетной атакой Ирана Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с ракетной атакой Ирана, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-24T05:45 true PT0M10S

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тель-авив, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире, дональд трамп, аббас аракчи