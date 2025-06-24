Рейтинг@Mail.ru
В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/taygan-2025181297.html
В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва
В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва - РИА Новости, 24.06.2025
В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва
Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, паники нет, заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:01:00+03:00
2025-06-24T19:01:00+03:00
россия
краснодар
европа
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
сафари-парк "тайган"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_78f65b62f7d366b5c297222e2093956c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, паники нет, заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что владелец "Тайгана" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По информации врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, но пока преимущественно общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Все работники в парке, все на своих местах. Нет никакой в парке паники. У нас все стабильно, все хорошо. Парк открыт для посещения", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении. Представитель сафари-парка подчеркнула, что коллектив организации в такие тяжелые моменты еще больше сплотился и ждет возвращения Зубкова. "Каждый знает свои обязанности, каждый прошел дополнительные инструктажи", - отметила Алексагина. Представитель зоопарка добавила, что на время отсутствия Зубкова управление парком взяла на себя его жена Оксана. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html
россия
краснодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_1581077e0b594d20d36c41d3d1622f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"
Россия, Краснодар, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Сафари-парк "Тайган"
В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва

Сафари-парк "Тайган" в Крыму после нападения льва работает стабильно, паники нет

© РИА Новости / Дмитрий МакеевДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков со львами
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков со львами - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков со львами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, паники нет, заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что владелец "Тайгана" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По информации врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, но пока преимущественно общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
Вчера, 07:42
«
"Все работники в парке, все на своих местах. Нет никакой в парке паники. У нас все стабильно, все хорошо. Парк открыт для посещения", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении.
Представитель сафари-парка подчеркнула, что коллектив организации в такие тяжелые моменты еще больше сплотился и ждет возвращения Зубкова.
"Каждый знает свои обязанности, каждый прошел дополнительные инструктажи", - отметила Алексагина.
Представитель зоопарка добавила, что на время отсутствия Зубкова управление парком взяла на себя его жена Оксана.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Выпуск львов в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва
23 июня, 14:42
 
РоссияКраснодарЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Сафари-парк "Тайган"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала