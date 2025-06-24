https://ria.ru/20250624/taygan-2025181297.html

В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва

В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва - РИА Новости, 24.06.2025

В крымском "Тайгане" рассказали о работе сафари-парка после нападения льва

Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, паники нет, заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:01:00+03:00

2025-06-24T19:01:00+03:00

2025-06-24T19:01:00+03:00

россия

краснодар

европа

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

сафари-парк "тайган"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024807427_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_78f65b62f7d366b5c297222e2093956c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, паники нет, заявила представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что владелец "Тайгана" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По информации врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, но пока преимущественно общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Все работники в парке, все на своих местах. Нет никакой в парке паники. У нас все стабильно, все хорошо. Парк открыт для посещения", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении. Представитель сафари-парка подчеркнула, что коллектив организации в такие тяжелые моменты еще больше сплотился и ждет возвращения Зубкова. "Каждый знает свои обязанности, каждый прошел дополнительные инструктажи", - отметила Алексагина. Представитель зоопарка добавила, что на время отсутствия Зубкова управление парком взяла на себя его жена Оксана. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html

россия

краснодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодар, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"