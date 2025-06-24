https://ria.ru/20250624/tatarstan-2025049918.html

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.06.2025

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана во вторник днем, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:47:00+03:00

2025-06-24T11:47:00+03:00

2025-06-24T11:47:00+03:00

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана во вторник днем, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность