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В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.06.2025
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11:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tatarstan-2025049918.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 24.06.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана во вторник днем, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:47:00+03:00
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россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана во вторник днем, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

МЧС объявило в Татарстане режим беспилотной опасности

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана во вторник днем, сообщило МЧС РФ в мобильном приложении.
"На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
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РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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