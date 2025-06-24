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В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотников
В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотников - РИА Новости, 24.06.2025
В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотников
Три мирных жителя ранены в Сватово в ЛНР в результате атаки беспилотников, сообщило правительство региона. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:03:00+03:00
2025-06-24T17:03:00+03:00
2025-06-24T17:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 июн – РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Сватово в ЛНР в результате атаки беспилотников, сообщило правительство региона. "Около 15.20 дрон ВСУ сбросил боеприпас на бригаду дорожников. Ранения получил водитель экскаватора. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и контузией. Спустя полчаса еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль. Ранения получила супружеская пара: в больнице с минно-взрывными травмами мужчина и женщина 1978 года рождения", - сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотников
Три мирных жителя пострадали в Сватово в ЛНР при атаке БПЛА