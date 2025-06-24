https://ria.ru/20250624/svo-2025059500.html
ВС России освободили Дылеевку в ДНР
ВС России освободили Дылеевку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России освободили Дылеевку в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:12:00+03:00
2025-06-24T12:12:00+03:00
2025-06-24T14:18:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка", — заявили в ведомстве.Сейчас бойцы продолжают наступление в глубину обороны противника.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:За минувшую неделю российские военные освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Бои за Дылеевку в ДНР
Минобороны России опубликовало видео боев за Дылеевку в ДНР, об освобождении которой стало известно сегодня
2025-06-24T12:12
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Северск
ВС России освободили Дылеевку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Дылеевку в ДНР