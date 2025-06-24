https://ria.ru/20250624/svo-2025059500.html

ВС России освободили Дылеевку в ДНР

ВС России освободили Дылеевку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России освободили Дылеевку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:12:00+03:00

2025-06-24T12:12:00+03:00

2025-06-24T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка", — заявили в ведомстве.Сейчас бойцы продолжают наступление в глубину обороны противника.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:За минувшую неделю российские военные освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Бои за Дылеевку в ДНР Минобороны России опубликовало видео боев за Дылеевку в ДНР, об освобождении которой стало известно сегодня 2025-06-24T12:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, северск