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ВС России освободили Дылеевку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 24.06.2025 (обновлено: 14:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/svo-2025059500.html
ВС России освободили Дылеевку в ДНР
ВС России освободили Дылеевку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России освободили Дылеевку в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:12:00+03:00
2025-06-24T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
северск
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка", — заявили в ведомстве.Сейчас бойцы продолжают наступление в глубину обороны противника.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:За минувшую неделю российские военные освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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Бои за Дылеевку в ДНР
Минобороны России опубликовало видео боев за Дылеевку в ДНР, об освобождении которой стало известно сегодня
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, северск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Северск
ВС России освободили Дылеевку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Дылеевку в ДНР

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия освободила населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Министерства обороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки войск Юг освободили Дылеевку в ДНР
Сейчас бойцы продолжают наступление в глубину обороны противника.
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки "Юг" составили:
  • более 190 боевиков;
  • бронетранспортер М113 американского производства;
  • четыре автомобиля;
  • станция РЭБ.
За минувшую неделю российские военные освободили еще три населенных пункта в ДНР, а именно Перебудову, Новониколаевку и Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАСеверск
 
 
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