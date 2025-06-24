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Экс-сотрудник Гостехнадзора получил условный срок за обрушение карусели - РИА Новости, 24.06.2025
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11:08 24.06.2025 (обновлено: 11:17 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/sud-2025033115.html
Экс-сотрудник Гостехнадзора получил условный срок за обрушение карусели
Экс-сотрудник Гостехнадзора получил условный срок за обрушение карусели - РИА Новости, 24.06.2025
Экс-сотрудник Гостехнадзора получил условный срок за обрушение карусели
Суд в Оренбурге назначил условный срок бывшему главному специалисту Гостехнадзора по Оренбургской области, который не контролировал техническое состояние... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:08:00+03:00
2025-06-24T11:17:00+03:00
происшествия
россия
оренбург
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УФА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге назначил условный срок бывшему главному специалисту Гостехнадзора по Оренбургской области, который не контролировал техническое состояние аттракционов в парке, где при обрушении карусели пострадали 19 человек, сообщил Ленинский суд города. Обрушение "Цепочной карусели" во время движения в парке имени 50 лет СССР ("Орен парк") произошло в мае 2023 года. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы. Были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. Были арестованы руководитель компании, эксплуатировавшей карусель, и директор парка. Следствие обвинило экс-сотрудника Гостехнадзора области в халатности. Сообщалось, что он был ответственным за контроль технического состояния и эксплуатации аттракционов в городе. Кроме того, фигурант знал, что аттракционы в парке госрегистрацию не прошли, понимал, что их эксплуатация недопустима, но коммерческие организации ООО "Аттракцион-Сервис" и ООО "Винтаж" с 1 по 5 мая 2023 года незаконно их эксплуатировали. Уголовное дело против бывшего сотрудника Гостехнадзора рассмотрел Ленинский районный суд Оренбурга. В сообщении суда говорится, что обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 2 года. "На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 2 года. Судом рассмотрены 3 гражданских иска потерпевших, с подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме от 50 000 до 100 000 рублей", - следует из материалов суда. В объединений пресс-службе судов области журналистам уточнили, что это первый вынесенный приговор по делу об обрушении карусели. Материалы уголовных дел в отношении других фигурантов направлены для рассмотрения в Дзержинский районный суд. СУСК РФ по Оренбургской области в своём Telegram-канале сообщает о завершении расследования уголовного дела по факту обрушения карусели в парке имени 50 лет СССР. "Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Атракцион-Сервис", генерального директора и главного инженера ООО "Винтаж". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу ", - говорится в релизе следственного управления.
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происшествия, россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, Россия, Оренбург, Оренбургская область
Экс-сотрудник Гостехнадзора получил условный срок за обрушение карусели

Суд назначил экс-сотруднику Гостехнадзора условный срок за обрушение карусели

© Фото : СК РФ по Оренбургской областиОбрушение "Цепочной карусели" во время движения в парке имени 50 лет СССР в Оренбурге
Обрушение Цепочной карусели во время движения в парке имени 50 лет СССР в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : СК РФ по Оренбургской области
Обрушение "Цепочной карусели" во время движения в парке имени 50 лет СССР в Оренбурге
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УФА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Оренбурге назначил условный срок бывшему главному специалисту Гостехнадзора по Оренбургской области, который не контролировал техническое состояние аттракционов в парке, где при обрушении карусели пострадали 19 человек, сообщил Ленинский суд города.
Обрушение "Цепочной карусели" во время движения в парке имени 50 лет СССР ("Орен парк") произошло в мае 2023 года. Пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы. Были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. Были арестованы руководитель компании, эксплуатировавшей карусель, и директор парка.
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Следствие обвинило экс-сотрудника Гостехнадзора области в халатности. Сообщалось, что он был ответственным за контроль технического состояния и эксплуатации аттракционов в городе. Кроме того, фигурант знал, что аттракционы в парке госрегистрацию не прошли, понимал, что их эксплуатация недопустима, но коммерческие организации ООО "Аттракцион-Сервис" и ООО "Винтаж" с 1 по 5 мая 2023 года незаконно их эксплуатировали.
Уголовное дело против бывшего сотрудника Гостехнадзора рассмотрел Ленинский районный суд Оренбурга. В сообщении суда говорится, что обвиняемый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительных полномочий на государственной службе, на срок 2 года.
"На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 2 года. Судом рассмотрены 3 гражданских иска потерпевших, с подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме от 50 000 до 100 000 рублей", - следует из материалов суда.
В объединений пресс-службе судов области журналистам уточнили, что это первый вынесенный приговор по делу об обрушении карусели. Материалы уголовных дел в отношении других фигурантов направлены для рассмотрения в Дзержинский районный суд.
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СУСК РФ по Оренбургской области в своём Telegram-канале сообщает о завершении расследования уголовного дела по факту обрушения карусели в парке имени 50 лет СССР.
"Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Атракцион-Сервис", генерального директора и главного инженера ООО "Винтаж". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу ", - говорится в релизе следственного управления.
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