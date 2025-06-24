https://ria.ru/20250624/stolknovenie-2025148410.html

На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией

На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией - РИА Новости, 24.06.2025

На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией

Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:28:00+03:00

2025-06-24T17:28:00+03:00

2025-06-24T17:33:00+03:00

в мире

украина

россия

венгрия

владимир зеленский

петер сийярто

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх", — написал он.Во вторник Владимир Зеленский признал, что вступление его страны в альянс в настоящее время невозможно.AFPсо ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html

https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html

украина

россия

венгрия

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в мире, украина, россия, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, нато, сергей лавров