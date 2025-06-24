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На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией - РИА Новости, 24.06.2025
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17:28 24.06.2025 (обновлено: 17:33 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/stolknovenie-2025148410.html
На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией
На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией - РИА Новости, 24.06.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией
Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:28:00+03:00
2025-06-24T17:33:00+03:00
в мире
украина
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венгрия
владимир зеленский
петер сийярто
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X."Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх", — написал он.Во вторник Владимир Зеленский признал, что вступление его страны в альянс в настоящее время невозможно.AFPсо ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250624/bloomberg-2025102340.html
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в мире, украина, россия, венгрия, владимир зеленский, петер сийярто, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, НАТО, Сергей Лавров
На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией

Сийярто: НАТО удалось избежать прямого столкновения с Россией

© Getty Images / Pierre CromПолицейские во время саммита НАТО в Гааге
Полицейские во время саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Полицейские во время саммита НАТО в Гааге
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.
«
"Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх", — написал он.
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Во вторник Владимир Зеленский признал, что вступление его страны в альянс в настоящее время невозможно.
AFPсо ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
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В миреУкраинаРоссияВенгрияВладимир ЗеленскийПетер СийяртоНАТОСергей Лавров
 
 
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