Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана
Журналист Боуз: Стармер виновен в смерти британских наемников ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводят к смерти сограждан на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя ликвидацию двадцатилетнего наемника ВСУ Колби Долмана.
"Стармер вливает миллиарды в украинскую диктатуру. Такая судьба ждет сыновей многих британских семей, поскольку он все активнее и активнее подталкивает к масштабной отвлекающей войне на Украине", — написал он.
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Журналист также призвал британцев предотвратить эти бессмысленные смерти, отвергнув "Стармергеддон".
Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что мать убитого британского наемника обвинила ВСУ в гибели сына, указав на то, что украинские военные отправили его на самоубийственную миссию без подготовки, а также не эвакуировали его тело.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.