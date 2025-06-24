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Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/starmer-2025209981.html
Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана
Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана - РИА Новости, 24.06.2025
Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана
Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводят к смерти сограждан на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя ликвидацию... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:43:00+03:00
2025-06-24T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
кир стармер
чей боуз
мария захарова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводят к смерти сограждан на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя ликвидацию двадцатилетнего наемника ВСУ Колби Долмана."Стармер вливает миллиарды в украинскую диктатуру. Такая судьба ждет сыновей многих британских семей, поскольку он все активнее и активнее подталкивает к масштабной отвлекающей войне на Украине", — написал он.Журналист также призвал британцев предотвратить эти бессмысленные смерти, отвергнув "Стармергеддон".Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что мать убитого британского наемника обвинила ВСУ в гибели сына, указав на то, что украинские военные отправили его на самоубийственную миссию без подготовки, а также не эвакуировали его тело.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250624/flag-2025206008.html
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в мире, украина, россия, великобритания, кир стармер, чей боуз, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Чей Боуз, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Журналист назвал виновного в смерти британского наемника ВСУ Долмана

Журналист Боуз: Стармер виновен в смерти британских наемников ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводят к смерти сограждан на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя ликвидацию двадцатилетнего наемника ВСУ Колби Долмана.
"Стармер вливает миллиарды в украинскую диктатуру. Такая судьба ждет сыновей многих британских семей, поскольку он все активнее и активнее подталкивает к масштабной отвлекающей войне на Украине", — написал он.
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Журналист также призвал британцев предотвратить эти бессмысленные смерти, отвергнув "Стармергеддон".
Ранее днем издание Daily Mail сообщило, что мать убитого британского наемника обвинила ВСУ в гибели сына, указав на то, что украинские военные отправили его на самоубийственную миссию без подготовки, а также не эвакуировали его тело.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерЧей БоузМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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