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Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 24.06.2025
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10:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/starmer-2025023685.html
Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат
Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 24.06.2025
Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат
Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:30:00+03:00
2025-06-24T10:30:00+03:00
в мире
россия
великобритания
кир стармер
крейг мюррей
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости бывший британский дипломат Крейг Мюррей. "Прежде всего, самое важное - не стоит думать, будто британцы настроены против России так же враждебно, как их лидеры... Недавно Кир Стармер выступил с речью, где сказал, что Британия находится в состоянии военной готовности по отношению к России - и все были просто в шоке. Сейчас он особенно любит щеголять в военной форме ради фотосессий", - отметил Мюррей. По его словам, даже в лояльных правительству СМИ пользователи отмечают, что если Стармер намерен вторгаться в Россию, то "может делать это в одиночку".
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в мире, россия, великобритания, кир стармер, крейг мюррей
В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Крейг Мюррей
Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат

Мюррей: британцы не поддерживают военный курс Стармера в отношении России

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости бывший британский дипломат Крейг Мюррей.
"Прежде всего, самое важное - не стоит думать, будто британцы настроены против России так же враждебно, как их лидеры... Недавно Кир Стармер выступил с речью, где сказал, что Британия находится в состоянии военной готовности по отношению к России - и все были просто в шоке. Сейчас он особенно любит щеголять в военной форме ради фотосессий", - отметил Мюррей.
По его словам, даже в лояльных правительству СМИ пользователи отмечают, что если Стармер намерен вторгаться в Россию, то "может делать это в одиночку".
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