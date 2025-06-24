https://ria.ru/20250624/starmer-2025023685.html

Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат

Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 24.06.2025

Британцы не разделяют антироссийскую риторику Стармера, заявил экс-дипломат

Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:30:00+03:00

2025-06-24T10:30:00+03:00

2025-06-24T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости бывший британский дипломат Крейг Мюррей. "Прежде всего, самое важное - не стоит думать, будто британцы настроены против России так же враждебно, как их лидеры... Недавно Кир Стармер выступил с речью, где сказал, что Британия находится в состоянии военной готовности по отношению к России - и все были просто в шоке. Сейчас он особенно любит щеголять в военной форме ради фотосессий", - отметил Мюррей. По его словам, даже в лояльных правительству СМИ пользователи отмечают, что если Стармер намерен вторгаться в Россию, то "может делать это в одиночку".

https://ria.ru/20250607/guardian-2021491482.html

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в мире, россия, великобритания, кир стармер, крейг мюррей