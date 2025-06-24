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В конгрессе США заблокировали резолюцию об импичменте Трампу

В конгрессе США заблокировали резолюцию об импичменте Трампу - РИА Новости, 24.06.2025

В конгрессе США заблокировали резолюцию об импичменте Трампу

Резолюция об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями была заблокирована в Палате... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:25:00+03:00

2025-06-24T23:25:00+03:00

2025-06-24T23:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Резолюция об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями была заблокирована в Палате представителей. За блокировку проекта резолюции проголосовали 344 представителя, 79 членов палаты выступили против. Проект был представлен конгрессменом-демократом Элом Грином от Техаса. В резолюции Грин утверждал, что применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляло собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557976.html

https://ria.ru/20250623/kalifornija-2024911863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте