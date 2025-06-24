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Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена

Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена - РИА Новости, 24.06.2025

Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:09:00+03:00

2025-06-24T23:09:00+03:00

2025-06-24T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был безуспешным."Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента (США Дональда - ред.) Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт в соцсети X.Также она указала на то, что соответствующий материал CNN был подготовлен тем же автором, который ранее заявлял о недостоверности сведений о ноутбуке сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера.

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, иран