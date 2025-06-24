https://ria.ru/20250624/ssha-2025220518.html
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена - РИА Новости, 24.06.2025
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:09:00+03:00
2025-06-24T23:09:00+03:00
2025-06-24T23:18:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012971802_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_64ec8c31d19f1ee9fffb300bd4827469.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был безуспешным."Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента (США Дональда - ред.) Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт в соцсети X.Также она указала на то, что соответствующий материал CNN был подготовлен тем же автором, который ранее заявлял о недостоверности сведений о ноутбуке сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера.
https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012971802_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_879b4a1824f9a86ac116b55202be6c29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Иран
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана еще существует