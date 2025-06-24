Рейтинг@Mail.ru
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 24.06.2025 (обновлено: 23:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ssha-2025220518.html
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена - РИА Новости, 24.06.2025
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:09:00+03:00
2025-06-24T23:18:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012971802_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_64ec8c31d19f1ee9fffb300bd4827469.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был безуспешным."Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента (США Дональда - ред.) Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт в соцсети X.Также она указала на то, что соответствующий материал CNN был подготовлен тем же автором, который ранее заявлял о недостоверности сведений о ноутбуке сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера.
https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025209632.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012971802_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_879b4a1824f9a86ac116b55202be6c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, иран
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Иран
Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана не уничтожена

Белый дом назвал ложью выводы, что ядерная программа Ирана еще существует

© AP Photo / Evan VucciЖурналисты у Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Журналисты у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала статью телеканала CNN с выводами разведки о том, что удар США по объектам ядерной программы Ирана был безуспешным.
"Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента (США Дональда - ред.) Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана", - заявила Левитт в соцсети X.
Также она указала на то, что соответствующий материал CNN был подготовлен тем же автором, который ранее заявлял о недостоверности сведений о ноутбуке сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
США не готовы к ослаблению санкций против Ирана, заявил Госдеп
Вчера, 21:39
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала