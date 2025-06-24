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В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС - РИА Новости, 25.06.2025
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20:10 24.06.2025 (обновлено: 02:45 25.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ssha-2025199324.html
В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС
В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС - РИА Новости, 25.06.2025
В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС
США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, однако оно переходит к Китаю и БРИКС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T20:10:00+03:00
2025-06-25T02:45:00+03:00
в мире
сша
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, однако оно переходит к Китаю и БРИКС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Настоящая проблема в современном мире заключается в том, что происходит сдвиг во власти. И США это знают. Они пытаются удержать свою роль шерифа в мире, будучи большой державой, однако у них это не получается. Они знают, что Китай и БРИКС собираются перенять лидерство. А американцы хотят удержать его в своих руках. Настоящий враг для США - не Россия, а Китай", - считает евродепутат. По словам Кеннеса, большая угроза сейчас в связи с американскими атаками на Иран заключается в том, что Китай может сделать то же самое на Тайване. "При этом я всегда задаю этот вопрос - а сколько войн начал Китай? Ноль!" - отметил собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250621/briks-2024547300.html
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в мире, сша, иран, китай, дональд трамп, брикс, европарламент
В мире, США, Иран, Китай, Дональд Трамп, БРИКС, Европарламент
В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит к БРИКС

Евродепутат Кеннес: мировое лидерство переходит к БРИКС

© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024Символика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Официальный сайт БРИКС 2024
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, однако оно переходит к Китаю и БРИКС, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
"Настоящая проблема в современном мире заключается в том, что происходит сдвиг во власти. И США это знают. Они пытаются удержать свою роль шерифа в мире, будучи большой державой, однако у них это не получается. Они знают, что Китай и БРИКС собираются перенять лидерство. А американцы хотят удержать его в своих руках. Настоящий враг для США - не Россия, а Китай", - считает евродепутат.
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По словам Кеннеса, большая угроза сейчас в связи с американскими атаками на Иран заключается в том, что Китай может сделать то же самое на Тайване.
"При этом я всегда задаю этот вопрос - а сколько войн начал Китай? Ноль!" - отметил собеседник агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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