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США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025
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19:16 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ssha-2025185888.html
США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник
США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025
США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник
Американские власти не ставили в известность европейских партеров об атаках США по Ирану, сообщил РИА новости европейский дипломатический источник. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:16:00+03:00
2025-06-24T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские власти не ставили в известность европейских партеров об атаках США по Ирану, сообщил РИА новости европейский дипломатический источник. "Вашингтон не информировал европейских партеров (об ударах США по Ирану - ред.), не было консультаций", - сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, космос - риа наука, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник

Вашингтон не информировал европейских партеров об атаках США по Ирану

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские власти не ставили в известность европейских партеров об атаках США по Ирану, сообщил РИА новости европейский дипломатический источник.
"Вашингтон не информировал европейских партеров (об ударах США по Ирану - ред.), не было консультаций", - сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреКосмос - РИА НаукаИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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