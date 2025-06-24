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США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник

США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник - РИА Новости, 24.06.2025

США не информировали Европу об атаках по Ирану, сообщил источник

Американские власти не ставили в известность европейских партеров об атаках США по Ирану, сообщил РИА новости европейский дипломатический источник. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:16:00+03:00

2025-06-24T19:16:00+03:00

2025-06-24T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американские власти не ставили в известность европейских партеров об атаках США по Ирану, сообщил РИА новости европейский дипломатический источник. "Вашингтон не информировал европейских партеров (об ударах США по Ирану - ред.), не было консультаций", - сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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