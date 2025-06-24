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Индекс доверия потребителей в США снизился, сообщила Conference Board
Индекс доверия потребителей в США снизился, сообщила Conference Board - РИА Новости, 24.06.2025
Индекс доверия потребителей в США снизился, сообщила Conference Board
Индекс доверия потребителей в США в июне сократился до 93 пунктов с пересмотренного показателя мая в 98,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:10:00+03:00
2025-06-24T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Индекс доверия потребителей в США в июне сократился до 93 пунктов с пересмотренного показателя мая в 98,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, прогнозировали рост показателя - до 100 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 98 пунктов.Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 69 пунктов с пересмотренного значения мая. Индекс экономических условий опустился до 129,1 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
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сша, в мире
Индекс доверия потребителей в США снизился, сообщила Conference Board
Conference Board: индекс доверия потребителей в США в июне упал до 93 пунктов