Без военной помощи США Украина не сможет наступать, пишет WP
WP: отмена военной помощи США лишит Украину оружия и возможности наступать
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников НАТО.
"Украина... испытает значительное истощение... Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать за нехваткой средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов", - заявил изданию один высокопоставленный чиновник.
Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.