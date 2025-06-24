https://ria.ru/20250624/sputnik-2025178850.html

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций - РИА Новости, 24.06.2025

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

16 журналистов из разных стран мира приехали в Москву для участия в очной программе стажировок SputnikPro Radio, открывшейся 23 июня в пресс-центре медиагруппы... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:50:00+03:00

2025-06-24T18:50:00+03:00

2025-06-24T18:50:00+03:00

москва

sputnik

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. 16 журналистов из разных стран мира приехали в Москву для участия в очной программе стажировок SputnikPro Radio, открывшейся 23 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, организованный совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение", впервые посвящён радиоформатам и особенностям записи подкастов. Участники — представители ведущих радиокомпаний своих стран — попробуют создать собственный подкаст в студии радио Sputnik, а также познакомятся с подходами к производству радиоконтента, спецификой ведения социальных сетей для радиостанций и использованием AI в медиа.Журналисты поделились впечатлениями и ожиданиями от предстоящей работы: "Находясь в России я ощущаю исключительно тёплые и позитивные эмоции. Я увидел прекрасную палитру медиакультур из разных стран на площадке Sputnik", - отметил Берхан Десален Волдэсенбет, сотрудник крупнейшей медиагруппы Эфиопии Fana Media Corporation.Корреспондент тунисской радиостанции Radio Jeunes Ясмин Шик Зегнани добавила: "Как журналистка из Туниса, я надеюсь на культурный обмен, погружение в международную медиасреду. Во время программы я хочу получить навыки записи подкаста, а также расширить свои профессиональные знания и связи".В программе принимают участие молодые медиапрофессионалы из Эфиопии, Малайзии, Кении, Танзании, Индонезии, Индии, Бразилии, Туниса, Уганды, Ботсваны, Алжира, Вьетнама и Южной Африки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, sputnik