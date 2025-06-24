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В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций - РИА Новости, 24.06.2025
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18:50 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sputnik-2025178850.html
В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций
В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций - РИА Новости, 24.06.2025
В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций
16 журналистов из разных стран мира приехали в Москву для участия в очной программе стажировок SputnikPro Radio, открывшейся 23 июня в пресс-центре медиагруппы... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:50:00+03:00
2025-06-24T18:50:00+03:00
москва
sputnik
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. 16 журналистов из разных стран мира приехали в Москву для участия в очной программе стажировок SputnikPro Radio, открывшейся 23 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, организованный совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение", впервые посвящён радиоформатам и особенностям записи подкастов. Участники — представители ведущих радиокомпаний своих стран — попробуют создать собственный подкаст в студии радио Sputnik, а также познакомятся с подходами к производству радиоконтента, спецификой ведения социальных сетей для радиостанций и использованием AI в медиа.Журналисты поделились впечатлениями и ожиданиями от предстоящей работы: "Находясь в России я ощущаю исключительно тёплые и позитивные эмоции. Я увидел прекрасную палитру медиакультур из разных стран на площадке Sputnik", - отметил Берхан Десален Волдэсенбет, сотрудник крупнейшей медиагруппы Эфиопии Fana Media Corporation.Корреспондент тунисской радиостанции Radio Jeunes Ясмин Шик Зегнани добавила: "Как журналистка из Туниса, я надеюсь на культурный обмен, погружение в международную медиасреду. Во время программы я хочу получить навыки записи подкаста, а также расширить свои профессиональные знания и связи".В программе принимают участие молодые медиапрофессионалы из Эфиопии, Малайзии, Кении, Танзании, Индонезии, Индии, Бразилии, Туниса, Уганды, Ботсваны, Алжира, Вьетнама и Южной Африки.
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РИА Новости
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353
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353
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москва, sputnik
Москва, Sputnik

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

© РИА Новости / Анастасия ПетроваСтажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций
Стажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Стажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. 16 журналистов из разных стран мира приехали в Москву для участия в очной программе стажировок SputnikPro Radio, открывшейся 23 июня в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проект, организованный совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение", впервые посвящён радиоформатам и особенностям записи подкастов. Участники — представители ведущих радиокомпаний своих стран — попробуют создать собственный подкаст в студии радио Sputnik, а также познакомятся с подходами к производству радиоконтента, спецификой ведения социальных сетей для радиостанций и использованием AI в медиа.
Журналисты поделились впечатлениями и ожиданиями от предстоящей работы: "Находясь в России я ощущаю исключительно тёплые и позитивные эмоции. Я увидел прекрасную палитру медиакультур из разных стран на площадке Sputnik", - отметил Берхан Десален Волдэсенбет, сотрудник крупнейшей медиагруппы Эфиопии Fana Media Corporation.
Корреспондент тунисской радиостанции Radio Jeunes Ясмин Шик Зегнани добавила: "Как журналистка из Туниса, я надеюсь на культурный обмен, погружение в международную медиасреду. Во время программы я хочу получить навыки записи подкаста, а также расширить свои профессиональные знания и связи".
В программе принимают участие молодые медиапрофессионалы из Эфиопии, Малайзии, Кении, Танзании, Индонезии, Индии, Бразилии, Туниса, Уганды, Ботсваны, Алжира, Вьетнама и Южной Африки.
© РИА Новости / Анастасия Петрова

Стажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

Стажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций

© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 5
© РИА Новости / Анастасия ПетроваДиректор международного сотрудничества "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор международного сотрудничества Россия сегодня Василий Пушков
Директор международного сотрудничества "Россия сегодня" Василий Пушков
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 5
© РИА Новости / Анастасия ПетроваЗаместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 5
© РИА Новости / Анастасия Петрова

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 5
© РИА Новости / Анастасия Петрова

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

В Sputnik открылась стажировка для журналистов зарубежных радиостанций

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

© РИА Новости / Анастасия Петрова
5 из 5

Стажировка SputnikPro Radio для журналистов зарубежных радиостанций

© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 5
Директор международного сотрудничества "Россия сегодня" Василий Пушков
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 5
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Кирилл Богомолов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 5

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 5

Журналисты зарубежных радиостанций на стажировке SputnikPro Radio

© РИА Новости / Анастасия Петрова
5 из 5
 
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