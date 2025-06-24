https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2025184188.html

Спецоперация, 24 июня: Российские войска освободили Дылеевку в ДНР

Спецоперация, 24 июня: Российские войска освободили Дылеевку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2025

Спецоперация, 24 июня: Российские войска освободили Дылеевку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий освободили населённый пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:12:00+03:00

2025-06-24T19:12:00+03:00

2025-06-24T19:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе ведения активных наступательных действий освободили населённый пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1125 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили объекты портовой инфраструктуры Украины, цеха сборки и склады беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 168 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ минируют прифронтовые районы ЛНР Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока сообщила, что ВСУ дистанционно минируют прифронтовые территории Луганской Народной Республики минами, замаскированными под различные бытовые предметы и игрушки. Она уточнила, что от таких действий ВСУ страдают мирные жители, в том числе и дети. Киев договорился с премьером Британии о производстве дронов Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Великобритании Киром Страмером развитие оборонного сотрудничества и договорился с ним о совместном производстве беспилотников. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. ПВО усилили в Запорожской области для защиты энергообъектов Систему ПВО и РЭБ для защиты энергообъектов от атак украинских войск усилили в Запорожской области по поручению президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Украина вербует наемников через свои дипмиссии Глава посольства России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил РИА Новости, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через различные каналы, включая дипмиссии, что противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Также Тавдумадзе отметил, что колумбийцев с военным опытом завлекают обещаниями высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий, но в действительности южноамериканцы становятся объектами неуважительного и наплевательского отношения в рядах ВСУ. Элитный полк спецназа ВСУ "Рейнджерс" понес потери под Сумами Командование ВСУ, испытывая острый дефицит подготовленных бойцов, бросает в бой элитные спецподразделения, которые несут значительные потери в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВС РФ взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за 3 дня Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Перебудова в ДНР менее чем за трое суток, уничтожив до 30 украинских солдат, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Как отметил военнослужащий с позывным "Ефим", большое количество наемников, в том числе темнокожих, действовало в составе ВСУ в населенных пунктах Комар и Перебудова на территории ДНР. Специалисты ЦСН "Бар-Сармат" изучают БПЛА ВСУСпециалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод". Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы. Киев признал, что вступление Украины в НАТО "прямо сейчас" невозможно Журналист телеканала Sky News в интервью спросил Зеленского, понимает ли он, что вступление Украины в НАТО невозможно. "Прямо сейчас это невозможно", - ответил Зеленский. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Запад "вымаливает" перемирие для Украины Западные лидеры "вымаливают" перемирие без предварительных условий для Украины, отойдя от своих ранних заявлениях о необходимости "стратегического поражения" России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, западное требование перемирия — это ровно то, от чего Зеленский ранее категорически отказывался. При этом, подчеркивает Лавров, фиаско западной стратегии и тактики на Украине очевидно, однако Европа "по-прежнему старается". Вернулись 132 жителя Курской области, удерживавшихся Киевским режимом Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что удалось вернуть 132 жителя Курской области, которые удерживались на Украине. Москалькова в докладе президенту РФ Владимиру Путину отметила, что ещё 32 жителя Курской области, которых РФ пытается вернуть, остаются в украинских Сумах. Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил омбудсмена продолжать эту работу. Кроме того, Москалькова предложила президенту расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО, сейчас они действуют в пяти субъектах. Турция проинформирует НАТО об инициативах по Украине Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страны НАТО собираются обсудить тему Украины в Гааге, Турция ознакомит членов альянса об инициативах по мирному урегулированию. Он отметил, что Турция планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине. По его словам, усилия республики по прекращению этого конфликта хорошо известны всем. Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России" Зеленский начал пугать НАТО "военными операциями России", которые та якобы планирует проводить на территории стран альянса. "Россия планирует новые военные операции на территории НАТО", - заявил Зеленский на саммите НАТО в Нидерландах, традиционно не приводя каких бы ни было доказательств своим словам. Альянс ведет "войну военного производства" с Россией Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла.

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https://ria.ru/20250113/spetsoperatsiya-1993522533.html

https://ria.ru/20250624/merts-2025182144.html

https://ria.ru/20250624/nato-2025181618.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире