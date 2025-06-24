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ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 24.06.2025 (обновлено: 07:10 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024999613.html
ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко
ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:03:00+03:00
2025-06-24T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка)", - сообщил Марочко агентству. По его словам, боевые действия идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Со слов эксперта, на данном участке украинские военные деморализованы, разрозненные отряды пытаются выйти к основным силам, находящимся у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области.
https://ria.ru/20250619/marochko-2023779372.html
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка)", - сообщил Марочко агентству.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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