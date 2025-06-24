https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024999613.html

ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко

ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, заявил Марочко

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:03:00+03:00

2025-06-24T07:03:00+03:00

2025-06-24T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Петровского в ЛНР, в населенном пункте и окрестностях идет зачистка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка)", - сообщил Марочко агентству. По его словам, боевые действия идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Со слов эксперта, на данном участке украинские военные деморализованы, разрозненные отряды пытаются выйти к основным силам, находящимся у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области.

https://ria.ru/20250619/marochko-2023779372.html

https://ria.ru/20250620/spetsoperatsiya-2024085407.html

луганская народная республика

харьковская область

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины