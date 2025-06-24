https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993422.html

Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском

Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 24.06.2025

Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском

Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:10:00+03:00

2025-06-24T05:10:00+03:00

2025-06-24T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. "Расчеты FPV-беспилотников "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" поддержали действия штурмовых групп пехоты, нанеся удары по укреплениям противника на красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчетов БПЛА "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уже десятки уничтоженных единиц техники и укрепленных объектов — командных и опорных пунктов, а также мест сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993149.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины