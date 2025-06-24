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Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 24.06.2025
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:10:00+03:00
2025-06-24T05:10:00+03:00
2025-06-24T10:51:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. "Расчеты FPV-беспилотников "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" поддержали действия штурмовых групп пехоты, нанеся удары по укреплениям противника на красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчетов БПЛА "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уже десятки уничтоженных единиц техники и укрепленных объектов — командных и опорных пунктов, а также мест сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
Минобороны: расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском