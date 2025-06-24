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Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 24.06.2025 (обновлено: 10:51 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993422.html
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском - РИА Новости, 24.06.2025
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском
Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:10:00+03:00
2025-06-24T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны. "Расчеты FPV-беспилотников "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" поддержали действия штурмовых групп пехоты, нанеся удары по укреплениям противника на красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве. Минобороны уточняет, что на счету расчетов БПЛА "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уже десятки уничтоженных единиц техники и укрепленных объектов — командных и опорных пунктов, а также мест сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993149.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском

Минобороны: расчеты "Молний" проложили дорогу штурмовикам под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников "Молния-2" группировки ВС России "Центр" осуществили поддержку штурмовиков под Красноармейском в ДНР, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчеты FPV-беспилотников "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" поддержали действия штурмовых групп пехоты, нанеся удары по укреплениям противника на красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
Минобороны уточняет, что на счету расчетов БПЛА "Молния-2" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уже десятки уничтоженных единиц техники и укрепленных объектов — командных и опорных пунктов, а также мест сосредоточения личного состава и техники ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ВС России взяли под контроль Перебудову в ДНР менее чем за три дня
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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