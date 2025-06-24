https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993016.html
Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР
Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР
Расчеты ударных беспилотников нарушили логистику ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, уничтожив большое количество техники, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:03:00+03:00
2025-06-24T05:03:00+03:00
2025-06-24T05:03:00+03:00
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников нарушили логистику ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, уничтожив большое количество техники, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты ударных БПЛА отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа нарушают логистику и снабжение противника на границе ДНР и Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе ведения разведки операторы разведывательных дронов выявляют перемещение ВСУ в тыловых районах на бронетехнике для подвоза боеприпасов и живой силы к переднему краю, а операторы FPV-дронов оперативно уничтожают бронетехнику. "Обстановка была немного сложной, был большой объем подвоза грузов, то есть противник чувствовал себя свободно, было очень много техники… В дальнейшем, через неделю-другую, логистика у них колоссально изменилась… нашими силами, дронами было поражено достаточное количество техники. Сейчас они понимают, что по ним работают, логистику мы им подубили", - рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным "Тихий" на видео от министерства.
https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html
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технологии, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР
Минобороны: расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР