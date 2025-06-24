https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024993016.html

Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР

Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР - РИА Новости, 24.06.2025

Расчеты БПЛА нарушили логистику ВСУ на границе ДНР

Расчеты ударных беспилотников нарушили логистику ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, уничтожив большое количество техники, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:03:00+03:00

2025-06-24T05:03:00+03:00

2025-06-24T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников нарушили логистику ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области, уничтожив большое количество техники, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты ударных БПЛА отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа нарушают логистику и снабжение противника на границе ДНР и Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе ведения разведки операторы разведывательных дронов выявляют перемещение ВСУ в тыловых районах на бронетехнике для подвоза боеприпасов и живой силы к переднему краю, а операторы FPV-дронов оперативно уничтожают бронетехнику. "Обстановка была немного сложной, был большой объем подвоза грузов, то есть противник чувствовал себя свободно, было очень много техники… В дальнейшем, через неделю-другую, логистика у них колоссально изменилась… нашими силами, дронами было поражено достаточное количество техники. Сейчас они понимают, что по ним работают, логистику мы им подубили", - рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным "Тихий" на видео от министерства.

https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html

https://ria.ru/20250624/desantniki-2024992873.html

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технологии, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)