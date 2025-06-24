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Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:03 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024977963.html
Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ
Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ
Сержант Константин Туровский скрытно провел штурмовую группу в темноте и занял опорный пункт ВСУ, уничтожив троих украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:03:00+03:00
2025-06-24T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сержант Константин Туровский скрытно провел штурмовую группу в темноте и занял опорный пункт ВСУ, уничтожив троих украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Сержант Константин Туровский в должности командира взвода выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта на важном тактическом направлении. В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника, включая минометный и артиллерийский обстрел. Сержант Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Константин, скрытно подобравшись к опорному пункту ВСУ, первым вступил в бой. "Неожиданная атака российских штурмовиков навела панику в рядах украинских боевиков. В ходе скоротечного боя Константин Туровский лично уничтожил троих боевиков. Подавив сопротивление противника, штурмовая группа провела зачистку опорного пункта", - добавили в ведомстве. Уточняется, что попытки украинских военных восстановить контроль над опорным пунктом оказались безуспешными.
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ

Сержант скрытно провел штурмовую группу и помог занять опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сержант Константин Туровский скрытно провел штурмовую группу в темноте и занял опорный пункт ВСУ, уничтожив троих украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"Сержант Константин Туровский в должности командира взвода выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта на важном тактическом направлении. В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника, включая минометный и артиллерийский обстрел. Сержант Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, Константин, скрытно подобравшись к опорному пункту ВСУ, первым вступил в бой.
"Неожиданная атака российских штурмовиков навела панику в рядах украинских боевиков. В ходе скоротечного боя Константин Туровский лично уничтожил троих боевиков. Подавив сопротивление противника, штурмовая группа провела зачистку опорного пункта", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что попытки украинских военных восстановить контроль над опорным пунктом оказались безуспешными.
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