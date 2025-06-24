https://ria.ru/20250624/spetsoperatsiya-2024977963.html

Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ

Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025

Бойцы ВС России заняли опорный пункт ВСУ

Сержант Константин Туровский скрытно провел штурмовую группу в темноте и занял опорный пункт ВСУ, уничтожив троих украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:03:00+03:00

2025-06-24T00:03:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сержант Константин Туровский скрытно провел штурмовую группу в темноте и занял опорный пункт ВСУ, уничтожив троих украинских солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Сержант Константин Туровский в должности командира взвода выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта на важном тактическом направлении. В ходе выполнения боевой задачи штурмовая группа столкнулась с интенсивным огнем противника, включая минометный и артиллерийский обстрел. Сержант Туровский, воспользовавшись наступлением темноты и тщательно оценив обстановку, сумел скрытно провести группу в тыл опорного пункта, занятого украинскими боевиками", - говорится в сообщении. По данным ведомства, Константин, скрытно подобравшись к опорному пункту ВСУ, первым вступил в бой. "Неожиданная атака российских штурмовиков навела панику в рядах украинских боевиков. В ходе скоротечного боя Константин Туровский лично уничтожил троих боевиков. Подавив сопротивление противника, штурмовая группа провела зачистку опорного пункта", - добавили в ведомстве. Уточняется, что попытки украинских военных восстановить контроль над опорным пунктом оказались безуспешными.

https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html

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россия, вооруженные силы украины