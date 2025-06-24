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Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
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Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ
Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:24:00+03:00
2025-06-24T07:24:00+03:00
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 июн - РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод". "В ЦСН "Барс-Сармат" успешно функционирует лаборатория сверхвысоких частот и лаборатория РЭБ, которые занимаются разработками в области радиоэлектронной борьбы, проектированием антенн, доработкой существующих систем и производством собственных средств", - сказал "Препод". Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы. "Регулярно нашими специалистами производится разбор, сравнение и использование в качестве стенда практически всех типов вражеских беспилотников. Речь идет о перенастройке частот - использование БПЛА противника на других частотах. Анализ существующих систем показал (использование ВСУ) стандартного подхода к этому. Мы сейчас имеем несколько разработок - средств РЭБ, которые успешно себя показали в области повышения помехового воздействия на БПЛА противника - практически в два-два с половиной раза", - пояснил "Препод".
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ

"Барс-Сармат" изучает технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 июн - РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод".
"В ЦСН "Барс-Сармат" успешно функционирует лаборатория сверхвысоких частот и лаборатория РЭБ, которые занимаются разработками в области радиоэлектронной борьбы, проектированием антенн, доработкой существующих систем и производством собственных средств", - сказал "Препод".
Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы.
"Регулярно нашими специалистами производится разбор, сравнение и использование в качестве стенда практически всех типов вражеских беспилотников. Речь идет о перенастройке частот - использование БПЛА противника на других частотах. Анализ существующих систем показал (использование ВСУ) стандартного подхода к этому. Мы сейчас имеем несколько разработок - средств РЭБ, которые успешно себя показали в области повышения помехового воздействия на БПЛА противника - практически в два-два с половиной раза", - пояснил "Препод".
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