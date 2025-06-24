https://ria.ru/20250624/spetsialisty-2025001011.html
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ
Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:24:00+03:00
2025-06-24T07:24:00+03:00
2025-06-24T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 июн - РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод". "В ЦСН "Барс-Сармат" успешно функционирует лаборатория сверхвысоких частот и лаборатория РЭБ, которые занимаются разработками в области радиоэлектронной борьбы, проектированием антенн, доработкой существующих систем и производством собственных средств", - сказал "Препод". Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы. "Регулярно нашими специалистами производится разбор, сравнение и использование в качестве стенда практически всех типов вражеских беспилотников. Речь идет о перенастройке частот - использование БПЛА противника на других частотах. Анализ существующих систем показал (использование ВСУ) стандартного подхода к этому. Мы сейчас имеем несколько разработок - средств РЭБ, которые успешно себя показали в области повышения помехового воздействия на БПЛА противника - практически в два-два с половиной раза", - пояснил "Препод".
https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995818697.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские специалисты изучают технологии управления БПЛА ВСУ
"Барс-Сармат" изучает технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 июн - РИА Новости. Специалисты Центра специального назначения "Барс-Сармат" группировки "Днепр" ВС РФ изучают технологии управления и передачи сигналов БПЛА ВСУ для повышения эффективности противодействия им с помощью российских систем радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости инженер ЦСН с позывным "Препод".
"В ЦСН "Барс-Сармат" успешно функционирует лаборатория сверхвысоких частот и лаборатория РЭБ, которые занимаются разработками в области радиоэлектронной борьбы, проектированием антенн, доработкой существующих систем и производством собственных средств", - сказал "Препод".
Он отметил, что в настоящее время специалисты изучают приемопередающее оборудование различных типов БПЛА ВСУ
и особенности их работы в условиях подавления сигналов средствами российских систем радиоэлектронной борьбы.
"Регулярно нашими специалистами производится разбор, сравнение и использование в качестве стенда практически всех типов вражеских беспилотников. Речь идет о перенастройке частот - использование БПЛА противника на других частотах. Анализ существующих систем показал (использование ВСУ) стандартного подхода к этому. Мы сейчас имеем несколько разработок - средств РЭБ, которые успешно себя показали в области повышения помехового воздействия на БПЛА противника - практически в два-два с половиной раза", - пояснил "Препод".