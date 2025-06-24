https://ria.ru/20250624/sovinformbyuro-2025108226.html

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства - РИА Новости, 24.06.2025

Совинформбюро: история легендарного новостного агентства

Советское информационное бюро было создано в первые дни Великой Отечественной войны. Студия вещания, которая ежедневно передавала сводки с фронтов, осенью 1941 года, вместе с дикторами Юрием Левитаном и Ольгой Высоцкой, размещалась в Свердловске. Вещать из Москвы было технически невозможно – все подмосковные радиовышки демонтировали.

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видео

совинформбюро

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В составе Советского информбюро появилась литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов и многие другие. В январе 1961 года Совинформбюро ликвидировали и на его базе создали Агентство Печати Новости (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом советских общественных организаций. Позже его преемником стало РИА Новости, а затем и медиагруппа "Россия Сегодня".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Совинформбюро: история легендарного новостного агентства Знаменитое "От Советского информбюро" голосом Юрия Левитана звучало из каждого радиоприемника страны. Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, спустя пару дней после начала Великой Отечественной войны. Студия вещания ежедневно передавала сводки с фронтов. В составе Советского информбюро была образована литературная группа, в которую входили Валентин Катаев, Евгений Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Михаил Шолохов, и многие другие. 5 января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и на его базе было создано Агентство Печати Новости (АПН), позже его преемником стало 2025-06-24T15:07 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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