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Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке - РИА Новости, 24.06.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:44 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sooruzhenie-2025118309.html
Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке
Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке - РИА Новости, 24.06.2025
Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке
Строительство канализационных очистных сооружений стоимостью 2 миллиарда рублей началось в небольшом поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:44:00+03:00
2025-06-24T15:44:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Строительство канализационных очистных сооружений стоимостью 2 миллиарда рублей началось в небольшом поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Федоровском началось строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта – семь тысяч куб м в сутки. Этого хватит не только для обеспечения текущих потребностей, но и с учетом перспектив развития и застройки поселения. Самое важное – качество очищенных сточных вод будет соответствовать всем нормативам. Общая стоимость работ превышает 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что финансирование проекта осуществляется за счет федерального займа, средств округа и бюджета Сургутского района. Подготовительный этап стартовал в мае: выполнены работы по прокладке кабельных линий, установке вводно-распределительного устройства, ограждения и видеонаблюдения. В июне подрядчик приступил к демонтажу существующих конструкций, а в июле начнутся свайные и монолитные работы. Согласно проекту, предусмотрены строительство здания очистных сооружений, площадки временного складирования осадков, модульного цеха механического обезвоживания осадков, КПП, инженерных сетей, благоустройство территории и пусконаладочные работы. По графику завершить строительство КОС в Федоровском планируется в 2027 году.
https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Андрей Трубецкой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Строительство канализационных очистных сооружений стоимостью 2 миллиарда рублей началось в небольшом поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Федоровском началось строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта – семь тысяч куб м в сутки. Этого хватит не только для обеспечения текущих потребностей, но и с учетом перспектив развития и застройки поселения. Самое важное – качество очищенных сточных вод будет соответствовать всем нормативам. Общая стоимость работ превышает 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что финансирование проекта осуществляется за счет федерального займа, средств округа и бюджета Сургутского района.
Подготовительный этап стартовал в мае: выполнены работы по прокладке кабельных линий, установке вводно-распределительного устройства, ограждения и видеонаблюдения. В июне подрядчик приступил к демонтажу существующих конструкций, а в июле начнутся свайные и монолитные работы.
Согласно проекту, предусмотрены строительство здания очистных сооружений, площадки временного складирования осадков, модульного цеха механического обезвоживания осадков, КПП, инженерных сетей, благоустройство территории и пусконаладочные работы. По графику завершить строительство КОС в Федоровском планируется в 2027 году.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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