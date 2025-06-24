https://ria.ru/20250624/sooruzhenie-2025118309.html

Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке

Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке - РИА Новости, 24.06.2025

Канализационное сооружение за 2 млрд руб появится в югорском поселке

Строительство канализационных очистных сооружений стоимостью 2 миллиарда рублей началось в небольшом поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:44:00+03:00

2025-06-24T15:44:00+03:00

2025-06-24T15:44:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840637095_0:128:3015:1824_1920x0_80_0_0_ace0338a164694f03eb1f75b74243942.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Строительство канализационных очистных сооружений стоимостью 2 миллиарда рублей началось в небольшом поселке Федоровский в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Федоровском началось строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта – семь тысяч куб м в сутки. Этого хватит не только для обеспечения текущих потребностей, но и с учетом перспектив развития и застройки поселения. Самое важное – качество очищенных сточных вод будет соответствовать всем нормативам. Общая стоимость работ превышает 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что финансирование проекта осуществляется за счет федерального займа, средств округа и бюджета Сургутского района. Подготовительный этап стартовал в мае: выполнены работы по прокладке кабельных линий, установке вводно-распределительного устройства, ограждения и видеонаблюдения. В июне подрядчик приступил к демонтажу существующих конструкций, а в июле начнутся свайные и монолитные работы. Согласно проекту, предусмотрены строительство здания очистных сооружений, площадки временного складирования осадков, модульного цеха механического обезвоживания осадков, КПП, инженерных сетей, благоустройство территории и пусконаладочные работы. По графику завершить строительство КОС в Федоровском планируется в 2027 году.

https://ria.ru/20250619/khmao-2023817398.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ