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Солнцев: объем капитализации ФРП Оренбуржья превысит 1,8 млрд рублей
Солнцев: объем капитализации ФРП Оренбуржья превысит 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 24.06.2025
Солнцев: объем капитализации ФРП Оренбуржья превысит 1,8 млрд рублей
Общий объем капитализации фонда развития промышленности Оренбургской области превысит 1,8 миллиарда рублей, на докапитализацию дополнительно выделили 77,6... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:09:00+03:00
2025-06-24T10:09:00+03:00
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оренбургская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общий объем капитализации фонда развития промышленности Оренбургской области превысит 1,8 миллиарда рублей, на докапитализацию дополнительно выделили 77,6 миллиона рублей, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Из средств, которые пойдут на докапитализацию фонда, 32,6 миллиона выделено из федерального бюджета, 45 миллионов – из регионального. "Продолжаем развивать промышленный потенциал Оренбуржья. Одним из эффективных инструментов в этой работе является фонд развития промышленности Оренбургской области, в котором наши предприниматели могут получить займы на льготных условиях", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио главы региона подчеркнул, что в 2024 году общий объем региональных и совместных с федеральным ФРП льготных займов составил 568 миллионов рублей. С 2019 года выдано 87 займов, из них более 50 – на новые производства в разных сферах. "Это важное условие развития экономики Оренбуржья. Кроме того, льготными займами пользуются уже работающие предприятия, чтобы создавать новые площадки и масштабировать бизнес", – заявил Солнцев. Ранее врио губернатора отметил, что представители крупного бизнеса проявили заинтересованность по отношению к Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20250622/orenburg-2024645180.html
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экономика, оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Экономика, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев: объем капитализации ФРП Оренбуржья превысит 1,8 млрд рублей
Солнцев: на докапитализацию ФРП Оренбуржья дополнительно пойдет 77,6 млн рублей
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Общий объем капитализации фонда развития промышленности Оренбургской области превысит 1,8 миллиарда рублей, на докапитализацию дополнительно выделили 77,6 миллиона рублей, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Из средств, которые пойдут на докапитализацию фонда, 32,6 миллиона выделено из федерального бюджета, 45 миллионов – из регионального.
"Продолжаем развивать промышленный потенциал Оренбуржья. Одним из эффективных инструментов в этой работе является фонд развития промышленности Оренбургской области, в котором наши предприниматели могут получить займы на льготных условиях", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Врио главы региона подчеркнул, что в 2024 году общий объем региональных и совместных с федеральным ФРП льготных займов составил 568 миллионов рублей. С 2019 года выдано 87 займов, из них более 50 – на новые производства в разных сферах.
"Это важное условие развития экономики Оренбуржья. Кроме того, льготными займами пользуются уже работающие предприятия, чтобы создавать новые площадки и масштабировать бизнес", – заявил Солнцев.
Ранее врио губернатора отметил, что представители крупного бизнеса проявили заинтересованность по отношению к Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума.