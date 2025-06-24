https://ria.ru/20250624/smolensk-2025062286.html
Смоленская область поддержит развитие профессионального футбола
Смоленская область поддержит развитие профессионального футбола - РИА Новости, 24.06.2025
Смоленская область поддержит развитие профессионального футбола
Правительство Смоленской области окажет необходимую поддержку развитию профессионального футбола в регионе на новом уровне, написал в своем телеграм-канале... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:18:00+03:00
2025-06-24T12:18:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
роман козлов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство Смоленской области окажет необходимую поддержку развитию профессионального футбола в регионе на новом уровне, написал в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин. Анохин обсудил планы и согласовал план действий в этом направлении на встрече с президентом областной Федерации футбола, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым. "Начнем работу с улучшения инфраструктуры и поддержки тренеров, многие из которых помнят славные победы таких клубов, как "Искра", "Кристалл" или "Днепр". В перспективе смоляне смогут добиваться высоких результатов на известном для всех жителей региона стадионе "Спартак". Этот объект мы вернули в областную собственность и будем реконструировать. Территория стадиона обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", - сообщил Анохин.. Кроме того, будет уделено внимание детскому, юношескому, молодежному, ветеранскому и женскому футболу. "Такой комплексный подход позволит нам увидеть полные трибуны на стадионах и вдохновить сотни детей и взрослых заниматься этим видом спорта. Есть немало примеров, когда уроженцы нашей области становились передовыми спортсменами на федеральном уровне, важно этот опыт возродить", - пояснил губернатор.
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смоленская область, василий анохин, роман козлов
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Роман Козлов
Смоленская область поддержит развитие профессионального футбола
Анохин: Смоленская область поддержит развитие футбола на новом уровне
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство Смоленской области окажет необходимую поддержку развитию профессионального футбола в регионе на новом уровне, написал в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин.
Анохин обсудил планы и согласовал план действий в этом направлении на встрече с президентом областной Федерации футбола, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым.
"Начнем работу с улучшения инфраструктуры и поддержки тренеров, многие из которых помнят славные победы таких клубов, как "Искра", "Кристалл" или "Днепр". В перспективе смоляне смогут добиваться высоких результатов на известном для всех жителей региона стадионе "Спартак". Этот объект мы вернули в областную собственность и будем реконструировать. Территория стадиона обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", - сообщил Анохин..
Кроме того, будет уделено внимание детскому, юношескому, молодежному, ветеранскому и женскому футболу. "Такой комплексный подход позволит нам увидеть полные трибуны на стадионах и вдохновить сотни детей и взрослых заниматься этим видом спорта. Есть немало примеров, когда уроженцы нашей области становились передовыми спортсменами на федеральном уровне, важно этот опыт возродить", - пояснил губернатор.