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Словакия пригрозила ЕС санкциями за отказ от энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.06.2025
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13:57 24.06.2025 (обновлено: 14:14 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/slovakiya-2025086586.html
Словакия пригрозила ЕС санкциями за отказ от энергоресурсов из России
Словакия пригрозила ЕС санкциями за отказ от энергоресурсов из России - РИА Новости, 24.06.2025
Словакия пригрозила ЕС санкциями за отказ от энергоресурсов из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ, то республика... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:57:00+03:00
2025-06-24T14:14:00+03:00
словакия
россия
роберт фицо
санкции в отношении россии
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ, то республика заблокирует принятие новых санкций."Мы сказали: дамы и господа в Европейской комиссии… мы просим вас отложить голосование о санкциях, пока не будет решен REPowering, потому что мы все хорошо знаем, что REPowering вредит всему Европейскому союзу, если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции. Почему мы не можем это сделать?" - сказал Фицо журналистам во вторник.Фицо добавил, что вопрос о новых санкциях против России нужно отложить до тех пор, пока не будет решен вопрос с планом Еврокомиссии по отказу от энергоресурсов из РФ."Если нам скажут, что ничего откладывать не будут и хотят эту идеологическую глупость принять, то я не вижу никакой причины почему Словакия должна была бы поддержать 18-й пакет санкций", - отметил Фицо.Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что Словакия готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2025030675.html
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словакия, россия, роберт фицо, санкции в отношении россии, евросоюз
Словакия, Россия, Роберт Фицо, Санкции в отношении России, Евросоюз
Словакия пригрозила ЕС санкциями за отказ от энергоресурсов из России

Премьер Фицо: Словакия заблокирует принятие новых антироссийских санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ, то республика заблокирует принятие новых санкций.
"Мы сказали: дамы и господа в Европейской комиссии… мы просим вас отложить голосование о санкциях, пока не будет решен REPowering, потому что мы все хорошо знаем, что REPowering вредит всему Европейскому союзу, если решат не слушать и будут любой ценой проводить REPowering, пойдут до законодательных изменений и это будет сделано квалификационным большинством, так мы заблокируем санкции. Почему мы не можем это сделать?" - сказал Фицо журналистам во вторник.
Фицо добавил, что вопрос о новых санкциях против России нужно отложить до тех пор, пока не будет решен вопрос с планом Еврокомиссии по отказу от энергоресурсов из РФ.
"Если нам скажут, что ничего откладывать не будут и хотят эту идеологическую глупость принять, то я не вижу никакой причины почему Словакия должна была бы поддержать 18-й пакет санкций", - отметил Фицо.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что Словакия готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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