https://ria.ru/20250624/slovakija-2025124328.html
Словакия не должна платить за газ больше только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить за газ больше только ради Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 24.06.2025
Словакия не должна платить за газ больше только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:06:00+03:00
2025-06-24T16:06:00+03:00
2025-06-24T16:06:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо журналистам во вторник. Он заявил, что Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам. "Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ - ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности. Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html
https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html
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цены на нефть, россия, словакия, украина, роберт фицо, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Словакия не должна платить за газ больше только ради Украины, заявил Фицо
Фицо: у Словакии есть возможность покупать газ по реалистичным ценам
БРАТИСЛАВА, 24 июн - РИА Новости. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины
должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо
журналистам во вторник.
Он заявил, что Словакия
не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам.
"Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ
- ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности.
Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС
в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.