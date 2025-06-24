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СК проверит заявления об избиении адвоката в Дагестане
СК проверит заявления об избиении адвоката в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2025
СК проверит заявления об избиении адвоката в Дагестане
Следователи в Дагестане проводят проверку по факту заявлений Адвокатской палаты республики об избиении адвоката, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:18:00+03:00
2025-06-24T20:18:00+03:00
2025-06-24T20:18:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Следователи в Дагестане проводят проверку по факту заявлений Адвокатской палаты республики об избиении адвоката, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее Адвокатская палата Дагестана опубликовала заявление, в котором говорилось, что адвокат Заур Кайтуев был избит при осуществлении им профессиональной деятельности, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины шеи, рук и ушибы. Палата обратилась с заявлением в СУ СК по Дагестану. "По данному факту организована проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", – сказали в ведомстве.
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происшествия, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит заявления об избиении адвоката в Дагестане
СК проверит заявление об избиении адвоката Кайтуева в Дагестане