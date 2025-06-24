Рейтинг@Mail.ru
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/sk-2025195464.html
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео - РИА Новости, 24.06.2025
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео
Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:47:00+03:00
2025-06-24T19:47:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. "Сотрудники территориального следственного отдела в рамках процессуальной проверки установят обстоятельства инцидента, приняв в том числе и меры профилактического характера", – сказал собеседник агентства. Судя по записи, которую распространили местные СМИ, мальчик учился кататься на роликах, а мать снимала это на видео. За кадром слышен женский голос: "Улыбаясь матери своей, не корчи рожи". После того как, видимо, мальчик не послушался, женщина замахнулась на ребенка, тот упал, а она продолжила его оскорблять.
https://ria.ru/20250303/otchim-2002689305.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео

СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео за баловство

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Сотрудники территориального следственного отдела в рамках процессуальной проверки установят обстоятельства инцидента, приняв в том числе и меры профилактического характера", – сказал собеседник агентства.
Судя по записи, которую распространили местные СМИ, мальчик учился кататься на роликах, а мать снимала это на видео. За кадром слышен женский голос: "Улыбаясь матери своей, не корчи рожи". После того как, видимо, мальчик не послушался, женщина замахнулась на ребенка, тот упал, а она продолжила его оскорблять.
Видео с ребенком, пострадавшим во время семейного конфликта в Перми - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Перми задержали отчима мальчика, попавшего в окровавленном виде на камеру
3 марта, 10:31
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала