https://ria.ru/20250624/sk-2025195464.html

СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео

СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео - РИА Новости, 24.06.2025

СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео

Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:47:00+03:00

2025-06-24T19:47:00+03:00

2025-06-24T19:47:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. "Сотрудники территориального следственного отдела в рамках процессуальной проверки установят обстоятельства инцидента, приняв в том числе и меры профилактического характера", – сказал собеседник агентства. Судя по записи, которую распространили местные СМИ, мальчик учился кататься на роликах, а мать снимала это на видео. За кадром слышен женский голос: "Улыбаясь матери своей, не корчи рожи". После того как, видимо, мальчик не послушался, женщина замахнулась на ребенка, тот упал, а она продолжила его оскорблять.

https://ria.ru/20250303/otchim-2002689305.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)