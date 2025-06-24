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СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео - РИА Новости, 24.06.2025
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео
Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:47:00+03:00
2025-06-24T19:47:00+03:00
2025-06-24T19:47:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. "Сотрудники территориального следственного отдела в рамках процессуальной проверки установят обстоятельства инцидента, приняв в том числе и меры профилактического характера", – сказал собеседник агентства. Судя по записи, которую распространили местные СМИ, мальчик учился кататься на роликах, а мать снимала это на видео. За кадром слышен женский голос: "Улыбаясь матери своей, не корчи рожи". После того как, видимо, мальчик не послушался, женщина замахнулась на ребенка, тот упал, а она продолжила его оскорблять.
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео
СК проверит жительницу Екатеринбурга, ударившую сына на видео за баловство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Следователи проводят проверку в связи тем, что жительница Екатеринбурга ударила сына за то, что тот якобы гримасничал, когда та снимала его на видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Сотрудники территориального следственного отдела в рамках процессуальной проверки установят обстоятельства инцидента, приняв в том числе и меры профилактического характера", – сказал собеседник агентства.
Судя по записи, которую распространили местные СМИ, мальчик учился кататься на роликах, а мать снимала это на видео. За кадром слышен женский голос: "Улыбаясь матери своей, не корчи рожи". После того как, видимо, мальчик не послушался, женщина замахнулась на ребенка, тот упал, а она продолжила его оскорблять.