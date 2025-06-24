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СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области
СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области - РИА Новости, 24.06.2025
СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области
Следователи установили личности командиров ВСУ, руководивших незаконным вывозом мирных жителей из Курской области, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:40:00+03:00
2025-06-24T11:40:00+03:00
2025-06-24T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Следователи установили личности командиров ВСУ, руководивших незаконным вывозом мирных жителей из Курской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. "Военными следователями во взаимодействии с ФСБ получены данные о причастности к преступлению должностных лиц Вооруженных сил Украины — военного коменданта генерал-майора Эдуарда Москалева и пресс-офицера комендатуры полковника Алексея Дмитрашковского", — заявила она.По полученным данным, под командованием Москалева и Дмитрашковского украинские боевики брали в заложники жителей Суджи, а затем перевозили их в Сумскую область и незаконно удерживали там до мая этого года.Сейчас военные следователи допрашивают мирных граждан, пострадавших от действий ВСУ, и выясняют обстоятельства их вывоза из России. Назначены судебные экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших."Принимаются меры к установлению местонахождения Москалева и Дмитрашковского", — добавила Петренко.Они проходят по статьям о теракте и захвате заложников.С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе между Москвой и Киевом прошел крупнейший за три года конфликта обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу". Среди возвращенных россиян были не только военные, но и гражданские лица, в том числе захваченные ВСУ мирные жители Курской области.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html
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россия, украина, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вооруженные силы украины, суджа, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Суджа, Сумская область
СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших жителей Курской области
СК установил личности командиров ВСУ, вывозивших мирных жителей Курской области