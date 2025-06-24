https://ria.ru/20250624/sk-2025016094.html
СК будет расследовать атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске
СК будет расследовать атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске - РИА Новости, 24.06.2025
СК будет расследовать атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске
Следственный комитет России расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске, где пострадали два человека, сообщает СК РФ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:59:00+03:00
2025-06-24T09:59:00+03:00
2025-06-24T10:32:00+03:00
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Следственный комитет России расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске, где пострадали два человека, сообщает СК РФ. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине. "Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в... Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024988639.html
россия
красногорск
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК будет расследовать атаку украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске
СК расследует атаку украинского беспилотника на жилой дом в Красногорске