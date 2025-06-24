https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025135032.html
Отец мальчика, брошенного на пол в Шереметьево, признан потерпевшим
Отец мальчика, брошенного на пол в Шереметьево, признан потерпевшим - РИА Новости, 24.06.2025
Отец мальчика, брошенного на пол в Шереметьево, признан потерпевшим
Отец ребенка, которого злоумышленник кинул на пол в аэропорту Шереметьево, признан потерпевшим, с его участием проведен допрос, сообщила во вторник РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:44:00+03:00
2025-06-24T16:44:00+03:00
2025-06-24T16:44:00+03:00
происшествия
россия
ольга врадий
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отец ребенка, которого злоумышленник кинул на пол в аэропорту Шереметьево, признан потерпевшим, с его участием проведен допрос, сообщила во вторник РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. По ее словам, следователи уже завершили осмотр места происшествия в аэропорту, в ходе осмотра изъяты видео с камер, по которым будет назначена экспертиза. "В качестве потерпевшего признан отец ребенка, с его участием проведен допрос", - сообщила она. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. В минздраве региона уточнили, что пострадавший мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html
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происшествия, россия, ольга врадий, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Ольга Врадий, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт)
Отец мальчика, брошенного на пол в Шереметьево, признан потерпевшим
СК: отец ребенка, которого бросили на пол в Шереметьево, признан потерпевшим