https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html
При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики
При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики - РИА Новости, 24.06.2025
При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики
Наркотики нашли при обыске у мужчины, который в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил на пол, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:19:00+03:00
2025-06-24T14:19:00+03:00
2025-06-24T14:19:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наркотики нашли при обыске у мужчины, который в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил на пол, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области. "В ходе обысков у него были найдены наркотики", - сказали в ведомстве. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия были пресечены очевидцами. На мужчину было заведено уголовное дело о покушении на убийство. В минздраве региона сообщили, что мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о том, что состояние мальчика стабильное, его мозг не пострадал, но ребенок получил переломы черепа. Медработники ввели его в медикаментозный сон.
https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html
московская область (подмосковье)
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Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика
Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве.
На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией.
2025-06-24T14:19
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Шереметьево (аэропорт)
При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики
СК: при обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики