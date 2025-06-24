https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025093634.html

При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики

При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики - РИА Новости, 24.06.2025

При обыске у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли наркотики

Наркотики нашли при обыске у мужчины, который в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил на пол, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:19:00+03:00

2025-06-24T14:19:00+03:00

2025-06-24T14:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025070385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a826623cd602ead16f46fc9a429f2fd.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наркотики нашли при обыске у мужчины, который в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и сильно бросил на пол, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области. "В ходе обысков у него были найдены наркотики", - сказали в ведомстве. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия были пресечены очевидцами. На мужчину было заведено уголовное дело о покушении на убийство. В минздраве региона сообщили, что мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о том, что состояние мальчика стабильное, его мозг не пострадал, но ребенок получил переломы черепа. Медработники ввели его в медикаментозный сон.

https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве. На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией. 2025-06-24T14:19 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), шереметьево (аэропорт)