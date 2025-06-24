https://ria.ru/20250624/serebrjanka-2025131940.html
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:10:00+03:00
2025-06-24T08:10:00+03:00
2025-06-24T16:35:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776116454_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_49623d24f4ab5460c3b8898a0cc74427.jpg
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка. На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинское командование прилагает максимум усилий для сдерживания наших войск и не считается с потерями.
https://ria.ru/20250611/seversk-2022161648.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776116454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac3646c9a77d0a889bfad099c69a372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко
Марочко: российские войска вошли в Серебрянку в ДНР на Северском направлении