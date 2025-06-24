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Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025
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08:10 24.06.2025 (обновлено: 16:35 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/serebrjanka-2025131940.html
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:10:00+03:00
2025-06-24T16:35:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка. На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинское командование прилагает максимум усилий для сдерживания наших войск и не считается с потерями.
https://ria.ru/20250611/seversk-2022161648.html
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в мире, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко

Марочко: российские войска вошли в Серебрянку в ДНР на Северском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка. На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что украинское командование прилагает максимум усилий для сдерживания наших войск и не считается с потерями.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Военный эксперт рассказал о продвижении российских военных к Северску
11 июня, 08:05
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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