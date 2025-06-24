https://ria.ru/20250624/serebrjanka-2025131940.html

Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко

Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 24.06.2025

Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, заявил Марочко

Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:10:00+03:00

2025-06-24T08:10:00+03:00

2025-06-24T16:35:00+03:00

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Российские войска вошли в Серебрянку в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника на северском направлении и вошли в населенный пункт Серебрянка. На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что украинское командование прилагает максимум усилий для сдерживания наших войск и не считается с потерями.

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Максим Зубков

в мире, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф