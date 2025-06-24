https://ria.ru/20250624/saratov-2025012657.html
В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту
В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025
В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:34:00+03:00
2025-06-24T09:34:00+03:00
2025-06-24T09:34:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250624/penza-2025011578.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Саратове ввели временные ограничения в аэропорту