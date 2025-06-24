https://ria.ru/20250624/saratov-2025012657.html

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 24.06.2025

В Саратове ввели временные ограничения в аэропорту

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:34:00+03:00

2025-06-24T09:34:00+03:00

2025-06-24T09:34:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250624/penza-2025011578.html

саратов

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность