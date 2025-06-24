https://ria.ru/20250624/sanktsii-2025017513.html
В ДНР научились жить в условиях санкций, заявил Пушилин
В ДНР научились жить в условиях санкций, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.06.2025
В ДНР научились жить в условиях санкций, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что в республике научились жить и развиваться в условиях санкций, ограничения стали своего рода точкой... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что в республике научились жить и развиваться в условиях санкций, ограничения стали своего рода точкой роста для региона. "Вы знаете, вчера (20 июня - ред.) на пленарной сессии очень лаконично, абсолютно по существу высказался и наш президент, и китайский коллега. По нам бьют санкции, где больнее бьют, там мы должны более ярко и эффективно реагировать и это становится нашей точкой роста. Так и у нас абсолютно точно, потому что мы в этих условиях ограничения, санкций живем с 2014 года. Поэтому мы обязаны были научиться и научились с этим жить и работать, и развиваться", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250622/azovstal-2024630913.html
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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин
ПМЭФ-2025, Экономика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР научились жить в условиях санкций, заявил Пушилин
Пушилин: в ДНР научились жить и развиваться в условиях санкций