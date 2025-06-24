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Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО

Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО - РИА Новости, 24.06.2025

Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО

Авиакомпании РФ корректируют расписание из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа, в закрытых авиагаванях ситуация РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:48:00+03:00

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2025-06-24T22:48:00+03:00

россия

казань

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Авиакомпании РФ корректируют расписание из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа, в закрытых авиагаванях ситуация спокойная, сообщила Росавиация. "В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов", - сообщила Росавиация. Так, "Аэрофлот" и Nordwind ранее сообщили об изменениях в расписании. Во временно закрытых аэропортах Казани, Самары и Саратова принимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров. "В целом обстановка во всех пассажирских терминалах временно не принимающих рейсы аэропортов спокойная", - добавили в Росавиации.

https://ria.ru/20250624/minoborony-2025134374.html

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россия, казань, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, происшествия