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Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО
Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО - РИА Новости, 24.06.2025
Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО
Авиакомпании РФ корректируют расписание из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа, в закрытых авиагаванях ситуация РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:48:00+03:00
2025-06-24T22:48:00+03:00
2025-06-24T22:48:00+03:00
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аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Авиакомпании РФ корректируют расписание из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа, в закрытых авиагаванях ситуация спокойная, сообщила Росавиация. "В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов", - сообщила Росавиация. Так, "Аэрофлот" и Nordwind ранее сообщили об изменениях в расписании. Во временно закрытых аэропортах Казани, Самары и Саратова принимаются все необходимые меры для обеспечения комфорта пассажиров. "В целом обстановка во всех пассажирских терминалах временно не принимающих рейсы аэропортов спокойная", - добавили в Росавиации.
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россия, казань, самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, происшествия
Россия, Казань, Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Происшествия
Авиакомпании изменили расписание из-за приостановки полетов в ПФО
Росавиация: из-за ситуации в ПФО авиакомпании изменили расписание рейсов